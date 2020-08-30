«Томскнефтехим» на три недели остановит производство для планового ремонта

31 августа «Томскнефтехим» остановит производство и начнет плановый ремонт. Такой ремонт проводят на предприятии каждые два года, и продолжается он около трех недель.

Как сообщает пресс-служба предприятия, в ремонте «Томскнефтехима» будут участвовать более 30 организаций из Томска, Самары, Красноярска, Кемерова, Тюмени, Санкт-Петербурга, Магнитогорска, Волгограда и Новокузнецка.



Начнется ремонт с очистки печей пиролиза от остатков углеводородов. Также рабочие проверят промышленную безопасность трубопровода и оборудования, очистят его и отремонтируют компрессоры на производствах полиэтилена и мономеров.





Предварительно все специалисты сдадут тест на коронавирус. Также им обещают регулярно проверять температуру и организовать раздельные пункты питания для подрядчиков и сотрудников предприятия.





Благодаря ремонту «Томскнефтехим» надеется модернизировать производство полиэтилена, увеличить мощности установки по выпуску триэтилалюминия и улучшить работу другого оборудования. Вновь запустить рабочие процессы на предприятии планируют в конце сентября.