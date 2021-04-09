«Томскнефтехим» частично приостановил производство полиэтилена

​«Сегодня на «Томскнефтехиме» приостановлено производство полиэтилена и частично производство мономеров по причине посадки напряжения», — говорится в сообщении.

При этом в редакцию ТВ2 томичи жалуются на дым, идущий от предприятия. Они опасаются, что из-за этого нарушаются экологические нормы.



В компании подчеркнули, что риски для населения и окружающей среды при приостановке производств из-за нехватки энергии отсутствуют. По словам главы «Томскнефтехима», в воздух поступают безопасные продукты горения. Такие факелы установлены на всех нефтехимических производствах как часть системы безопасности, которая предотвращает выброс в атмосферу взрывоопасных и токсичных веществ. К тому же рассеивание газов происходит на высоком от земли уровне — 120 метров. По этой же причине дым видно с самых разных точек в городе — факельная установка достаточно высокая.



​«Томскнефтехим» — томская площадка СИБУРа и один из крупнейших российских производителей полимеров — полипропилена и полиэтилена высокого давления. В состав предприятия входит производство мономеров — этилена и пропилена, полностью обеспечивающее сырьем производство полимеров — полипропилена и полиэтилена высокого давления.