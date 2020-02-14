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14 февраля,
2020
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Томский вуз стал самым интернациональным в России

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томский государственный университет стал самым интернациональным российским университетом по рейтингу британского агентства THE. Об этом рассказала журналистам заместитель губернатора Томской области Людмила Огородова.


Британская компания Times Higher Education (THE) опубликовала рейтинг самых интернациональных университетов мира. Эксперты оценивали число иностранных сотрудников университета и иностранных студентов, количество научных публикаций, написанных в соавторстве с иностранными учеными, и международную репутацию университета.


ТГУ занял первую строчку в российской части рейтинга и опередил другие вузы РФ по всем оцениваемым критериям. В общей мировой таблице Томский госуниверситет находится на 103 месте. На втором месте в России и на 104-м в мире – МГУ им. Ломоносова. 

Томский вуз стал самым интернациональным в России

В ТГУ обучается больше трех тысяч иностранных студентов из 70 стран. Кроме того, ТГУ занимает первое место среди российских университетов по доле иностранных студентов по результатам рейтинга QS EECA University Rankings 2020. В 2018 году в рейтинге самых интернациональных университетов мира по мнению ТНЕ вуз стал лучшим среди российских университетов, участвующих в Проекте 5-100. Он занял 146 место. 


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