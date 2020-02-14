Томский вуз стал самым интернациональным в России

Томский государственный университет стал самым интернациональным российским университетом по рейтингу британского агентства THE. Об этом рассказала журналистам заместитель губернатора Томской области Людмила Огородова.





Британская компания Times Higher Education (THE) опубликовала рейтинг самых интернациональных университетов мира. Эксперты оценивали число иностранных сотрудников университета и иностранных студентов, количество научных публикаций, написанных в соавторстве с иностранными учеными, и международную репутацию университета.





ТГУ занял первую строчку в российской части рейтинга и опередил другие вузы РФ по всем оцениваемым критериям. В общей мировой таблице Томский госуниверситет находится на 103 месте. На втором месте в России и на 104-м в мире – МГУ им. Ломоносова.