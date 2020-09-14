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14 сентября,
2020
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Томский велопутешественник проехал по Саянам за рекордное время

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Егор Ковальчук поставил рекорд трассы, проехав на отечественном велосипеде этнографический маршрут «Саянское кольцо» за максимально короткий промежуток времени.

Томский велопутешественник проехал по Саянам за рекордное время

Ему понадобилось 78 часов 50 минут, чтобы преодолеть 1200 км, проходящие через Саянские горы и три региона России: Хакасию, Тыву и Красноярский край. Для сравнения – среднее время прохождения маршрута туристами на велосипеде занимает около 14 дней.

«Проект направлен на популяризацию велосипедного спорта, а также на то, чтобы показать уникальную природу Сибири. В будущем, если все сложится, планируем устраивать на этом маршруте велосипедные соревнования», – отметил путешественник.

Совместно с производителем велосипеда марки Stels Егор Ковальчук планирует отправить заявку в Книгу рекордов России.

Томский велопутешественник проехал по Саянам за рекордное время
Томский велопутешественник проехал по Саянам за рекордное время
Томский велопутешественник проехал по Саянам за рекордное время
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