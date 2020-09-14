Томский велопутешественник проехал по Саянам за рекордное время

Ему понадобилось 78 часов 50 минут, чтобы преодолеть 1200 км, проходящие через Саянские горы и три региона России: Хакасию, Тыву и Красноярский край. Для сравнения – среднее время прохождения маршрута туристами на велосипеде занимает около 14 дней.



«Проект направлен на популяризацию велосипедного спорта, а также на то, чтобы показать уникальную природу Сибири. В будущем, если все сложится, планируем устраивать на этом маршруте велосипедные соревнования», – отметил путешественник.



Совместно с производителем велосипеда марки Stels Егор Ковальчук планирует отправить заявку в Книгу рекордов России.

