Томский ученый рассказал о факторах, вызывающих COVID-стресс-синдром

НИИ психического здоровья Томского НИМЦ и академик РАН Николай Бохан назвал факторы, определяющие структуру COVID-стресс-синдрома. Факторы он перечислил во время онлайн-собрания научного совета РАН «Науки о жизни», темой которого стало обсуждение связи COVID-19 и психического здоровья. Об этом сообщается на сайте Томского НИМЦ.

Николай Бохан выступил с докладом «Социально-стрессовые реакции, психопатологический спектр и психиатрический сервис при COVID-19 на примере Сибирского федерального округа».





«В последних научных исследованиях, при анализе тревожных и фобических переживаний, поведенческих проявлениях, выделяют три базовых взаимосвязанных фактора, определяющих структуру так называемого Covid-стресс-синдрома (S. Taylor et al, 2020), – отметил Николай Александрович. — Первый фактор отражает беспокойство личности относительно опасности инфицирования Covid-19, второй фактор, наоборот, основан на убеждении в том, что угроза Covid-19 преувеличена, и связан с пренебрежением социальной дистанцией. Третий фактор проявляется компульсивными проверками, поиском гарантий неинфицирования с постоянным тестированием на Covid-19. Он связан с поведением самозащиты, с паническими покупками и чрезмерным использованием средств индивидуальной безопасности», — приводит сайт слова Николая Бохана.





Он отметил, что анализ состояния пациентов, которых госпитализировали в клинику НИИ психического здоровья в отделение пограничных состояний, показал, что до 70% случаев так или иначе связаны с COVID-19.





Так, впервые было диагностированы расстройства невротического спектра, которые возникают у переболевших ковидом в первые месяцы после болезни. Расстройства настроения депрессивного спектра – возникают примерно через 2-3 месяца после перенесенной инфекции, в том числе в сочетании с переживаниями по поводу смерти родственника. Кроме того, у пациентов диагностируют расстройства соматического характера (нозогенные расстройства), которые возникают на фоне вновь возникшей соматической патологии либо обострения хронического заболевания.





«В связи с масштабом последствий пандемии необходимы такие же масштабные научные исследования, которые помогут в определении точек воздействия с дальнейшей разработкой технологий долгосрочной реабилитации, подытожил Николай Бохан. – Более широкой перспективой могут стать исследования проявлений тревожности у населения относительно влияния социально-экономических последствий пандемии на качество жизни и социальное функционирование общества».