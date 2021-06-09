Томский ученый Евгений Чойнзонов получил госпремию за создание нового способа в лечении опухолей головы и шеи

Госпремия будет вручена томскому ученому за создание фундаментального междисциплинарного биомедицинского подхода к лечению, реконструкции и реабилитации при опухолях органов головы и шеи. Новый способ Евгением Чойнзоновым был разработан вместе с коллегами, академиками РАН Игорем Решетовым и Садуллой Абакаровым.





«Коллективом авторов создана высокоэффективная технологическая цепочка лечения, реконструкции и реабилитации злокачественных новообразований головы, шеи и лица с увеличением выживаемости пациентов до 95%. Разработан и реализован на практике комплекс мер по одномоментному удалению злокачественных тканей и пластическим реконструкциям головы и лица, с имплантацией сложнейших комплексных ауто- и биоискусственных трансплантатов на основе новых материалов, с применением самых современных компьютерных, аддитивных (послойных) и клеточных технологий, в том числе с установкой сложно-челюстных конструкций; разработана собственная многоступенчатая система восстановления функций речи, а также других средств для полной реабилитации и социализации больных», — говорится в пресс-релизе.





Отмечается, что Евгением Чойнзоновым разработаны методики реконструкции сложных, сквозных дефектов челюстно-лицевой области с использованием многокомпонентных лоскутов (имплантатов) с использованием компьютерного моделирования и аддитивных (послойных) технологий, созданы индивидуальные хирургические шаблоны для моделирования тканевых имплантатов с учетом анатомических особенностей пациента. Лечение прошли более 2000 пациентов.





Для справки. Евгений Чойнзонов окончил лечебный факультет Томского медицинского института, сейчас СибГМУ. После окончания вуза был приглашен на должность младшего научного сотрудника отделения опухолей головы и шеи в Сибирский филиал Всесоюзного онкологического научного центра АМН СССР, открытого в Томске в 1979 году. Чойнзонов подготовил и успешно защитил последовательно кандидатскую (1984) и докторскую (1995) диссертации по специальности «онкология». В 1995 году Евгений Чойнзонов становится ведущим научным сотрудником отделения опухолей головы и шеи НИИ онкологии. В 2002 году ему было присвоено ученое звание профессора по специальности «онкология». В том же году он был избран директором НИИ онкологии Томского научного центра СО РАМН — одного из ведущих в стране учреждений по борьбе с раком.





При упразднении в 2014 году ТНЦ СО РАМН (в связи с включением РАМН в состав РАН) академик Чойнзонов активно продвигает инициативу создания в Томске Федерального научного медицинского центра, руководит работой по его организации с 2015 года. В дальнейшем возглавил этот вновь созданный (в начале 2017 года) Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук (ТНИМЦ РАН). Евгений Чойнзонов является автором более 990 печатных трудов, в том числе 28 монографий, более 300 российских и зарубежных статей. Имеет 43 патента на изобретения и 12 свидетельств о государственной регистрации программных продуктов, 5 лицензионных соглашений. Под его руководством выполнено и защищено 11 докторских и 21 кандидатских диссертаций. Основные направления его научной деятельности связаны с разработкой методов ранней диагностики, органосохранного и реконструктивно-пластического хирургического лечения, комбинированной терапии, реабилитации больных со злокачественными новообразованиями области головы и шеи, изучением механизмов канцерогенеза и опухолевой прогрессии.