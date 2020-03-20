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20 марта,
2020
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Томский ТЮЗ покажет премьеру «Портрета» онлайн

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

20 марта Томский ТЮЗ покажет онлайн премьеру спектакля Дмитрия Гомзякова «Портрет». Официально премьера перенесена на 6 и 7 мая, но все приобретённые билеты остаются действительными.


Томский ТЮЗ, как и все, испытал на себе ограничения по проведению массовых мероприятий, сообщает пресс-служба театра. И поскольку очевидно, что зрительные залы будут пустовать ещё долго, то театр решил действовать онлайн.

Томский ТЮЗ покажет премьеру «Портрета» онлайн

20 марта Томский ТЮЗ покажет премьеру «Портрет» онлайн для всех своих зрителей. Трансляция будет проходить в группе «ВКонтакте» , спектакль начнётся в 19:00. Ссылка на трансляцию будет доступна без ограничений. Продолжительность спектакля — 1 час 30 минут.


Напомним, что ТЮЗ, как и другие культурные учреждения города отменил все мероприятия, запланированные на март. Все проекты будут перенесены на более поздние сроки. Перенос коснётся и некоторых спектаклей апреля. Зрителям советуют следить за информацией и обновлением афиши.

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