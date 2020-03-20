Томский ТЮЗ покажет премьеру «Портрета» онлайн

Томский ТЮЗ, как и все, испытал на себе ограничения по проведению массовых мероприятий, сообщает пресс-служба театра. И поскольку очевидно, что зрительные залы будут пустовать ещё долго, то театр решил действовать онлайн.

20 марта Томский ТЮЗ покажет онлайн премьеру спектакля Дмитрия Гомзякова «Портрет». Официально премьера перенесена на 6 и 7 мая, но все приобретённые билеты остаются действительными.

20 марта Томский ТЮЗ покажет премьеру «Портрет» онлайн для всех своих зрителей. Трансляция будет проходить в группе «ВКонтакте» , спектакль начнётся в 19:00. Ссылка на трансляцию будет доступна без ограничений. Продолжительность спектакля — 1 час 30 минут.





Напомним, что ТЮЗ, как и другие культурные учреждения города отменил все мероприятия, запланированные на март. Все проекты будут перенесены на более поздние сроки. Перенос коснётся и некоторых спектаклей апреля. Зрителям советуют следить за информацией и обновлением афиши.