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13 апреля,
2020
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Томский ТЮЗ отметит свой 40-й день рождения

ТВ2
ТВ2
28 минут назад

Томский театр юного зрителя приглашает 16 апреля всех томичей на свой юбилей!. Место встречи - группа Томского ТЮЗа во "ВКонтакте". В связи с эпидемией коронавируса празднование 40-го дня рождения пройдет онлайн. Начало в 19:00. Администрация театра просит всех зрителей не опаздывать.

Томский ТЮЗ отметит свой 40-й день рождения
Фото: ТЮЗ

Как будет проходить само празднование, ТЮЗ пока держит в секрете.

Томский ТЮЗ впервые будет праздновать свой день рождения в одиночестве. Но это не значит, что театру нечем удивить и порадовать своих зрителей, возможно, даже вызвать слезы. 40-летний юбилей мы все равно отметим. Все вместе, — говорится в анонсе праздника.

В честь юбилея ТЮЗу можно отправить видеопоздравления. Форма вольная, можете проявить творческую фантазию,

можете просто сказать теплые слова, единственная просьба – уложиться в 30 секунд. Записи поздравлений можно отправить на почту tomsk_tuz@mail.ru.  В теме письма необходимо сделать пометку  «Юбилей».

Кроме того, ТЮЗ напоминает, что все билеты, которые зрители приобрели на март и апрель, действительны до конца года. По ним можно посетить спектакли, как только станет известна точная дата показа. Все юбилейные мероприятия в офлайне, к которым ТЮЗ так долго готовился, обязательно состоятся. Они появятся в афише, когда будут сняты ограничения на проведение массовых мероприятий.

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