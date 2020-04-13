Томский ТЮЗ отметит свой 40-й день рождения

Томский театр юного зрителя приглашает 16 апреля всех томичей на свой юбилей!. Место встречи - группа Томского ТЮЗа во "ВКонтакте" . В связи с эпидемией коронавируса празднование 40-го дня рождения пройдет онлайн. Начало в 19:00. Администрация театра просит всех зрителей не опаздывать.

Томский ТЮЗ впервые будет праздновать свой день рождения в одиночестве. Но это не значит, что театру нечем удивить и порадовать своих зрителей, возможно, даже вызвать слезы. 40-летний юбилей мы все равно отметим. Все вместе, — говорится в анонсе праздника.

Кроме того, ТЮЗ напоминает, что все билеты, которые зрители приобрели на март и апрель, действительны до конца года. По ним можно посетить спектакли, как только станет известна точная дата показа. Все юбилейные мероприятия в офлайне, к которым ТЮЗ так долго готовился, обязательно состоятся. Они появятся в афише, когда будут сняты ограничения на проведение массовых мероприятий.