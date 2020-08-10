Добрые новости
10 августа,
2020
1
фото
Новости

Томский ТЮЗ объявляет кастинг для артистов

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

С 13 августа в Томском ТЮЗе начнутся прослушивания артистов, сообщается на сайте театра. На конкурс  в труппу театра приглашаются выпускники театральных учебных заведений.

Томский ТЮЗ объявляет кастинг для артистов
Фото: http://tuz-tomsk.ru

Дата окончания регистрации на прослушивание — 11 августа. О конкретной дате и времени конкурсантам сообщат по указанным в анкете контактам.


Для участия необходимо заполнить регистрационную анкету и подготовить произвольную программу.


«Прослушивание пройдет в назначенное время на большой сцене театра. Оценивать работы конкурсантов будет художественный совет Томского ТЮЗа», — пояснили в пресс-службе театра.


Интересующие вопросы конкурсанты могут направить на электронную почту: tomsk_tuz@mail.ru с пометкой «Прослушивание артистов».


ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.