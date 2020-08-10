Томский ТЮЗ объявляет кастинг для артистов

С 13 августа в Томском ТЮЗе начнутся прослушивания артистов, сообщается на сайте театра. На конкурс в труппу театра приглашаются выпускники театральных учебных заведений.

Дата окончания регистрации на прослушивание — 11 августа. О конкретной дате и времени конкурсантам сообщат по указанным в анкете контактам.





Для участия необходимо заполнить регистрационную анкету и подготовить произвольную программу.





«Прослушивание пройдет в назначенное время на большой сцене театра. Оценивать работы конкурсантов будет художественный совет Томского ТЮЗа», — пояснили в пресс-службе театра.





Интересующие вопросы конкурсанты могут направить на электронную почту: tomsk_tuz@mail.ru с пометкой «Прослушивание артистов».





ПОДДЕРЖИ ТВ2!

