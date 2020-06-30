Добрые новости
30 июня,
2020
9
фото
Новости

Томский туристский центр переедет в восстановленную арку Горсада

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Туристский информационный центр переедет в восстановленную арку в Городском саду. Это место станет отправной точкой для экскурсий по Томску, сообщает мэрия.


Помещение внутри арки планируют оборудовать сенсорным экраном, выставочными стендами для презентации материалов, мебелью.


«На втором этаже будут располагаться менеджеры ТИЦ, переговорная и презентационная зона. В левой стороне арки планируется разместить сувенирный магазин, помещение для работы экскурсоводов. А рядом со зданием — обустроить велосипедную парковку за счет спонсорских средств для проведения велосипедных экскурсий», — говорится в сообщении.

арка на этапе ремонта
арка на этапе ремонта

Напомним, арка, о которой идет речь, была построена в 1950 годы в стиле «ампир». В 2016 году специалисты ТГАСУ обследовали каменную арку и установили, что существует угроза реального обрушения. Арку решили демонтировать с условием последующего восстановления. Восстановление началось в 2019 году на внебюджетные деньги. Как сообщает мэрия, сейчас завершились строительные и отделочные работы. 


«В целом строители выполнили устройство фундаментной плиты, колонн, кровли, возвели кирпичные стены, смонтировали системы электроснабжения и отопления, выполнили внутренние отделочные работы, оштукатурили и покрасили фасад», — уточнили в мэрии.

Томский туристский центр переедет в восстановленную арку Горсада
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин
Томский туристский центр переедет в восстановленную арку Горсада
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин
Томский туристский центр переедет в восстановленную арку Горсада
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин
Томский туристский центр переедет в восстановленную арку Горсада
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин
Томский туристский центр переедет в восстановленную арку Горсада
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин
Томский туристский центр переедет в восстановленную арку Горсада
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин
Томский туристский центр переедет в восстановленную арку Горсада
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин
Томский туристский центр переедет в восстановленную арку Горсада
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин

Прилегающую территорию мэрия также планирует благоустроить за счет внебюджетных средств. По словам и.о. начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Владислава Усова,  уже есть предварительные договоренности.


«Сохранить историческую застройку города, ее уникальные элементы, ставшими знаковыми для Томска, одна из приоритетных задач администрации. Замечательно, что в этом стремлении нас поддерживают наши социальные партнеры. И мы уже получаем от томичей письма с благодарностью за то, что арка, памятная для многих из нас, вернулась на свое законное место. Восстановленный объект будет использован с пользой для горожан и наших гостей, желающих узнать что-то новое и интересное о Томске», — сказал Иван Кляйн.


ПОДДЕРЖИ ТВ2! ​​

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.