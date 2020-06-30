Томский туристский центр переедет в восстановленную арку Горсада
Туристский информационный центр переедет в восстановленную арку в Городском саду. Это место станет отправной точкой для экскурсий по Томску, сообщает мэрия.
Помещение внутри арки планируют оборудовать сенсорным экраном, выставочными стендами для презентации материалов, мебелью.
«На втором этаже будут располагаться менеджеры ТИЦ, переговорная и презентационная зона. В левой стороне арки планируется разместить сувенирный магазин, помещение для работы экскурсоводов. А рядом со зданием — обустроить велосипедную парковку за счет спонсорских средств для проведения велосипедных экскурсий», — говорится в сообщении.
Напомним, арка, о которой идет речь, была построена в 1950 годы в стиле «ампир». В 2016 году специалисты ТГАСУ обследовали каменную арку и установили, что существует угроза реального обрушения. Арку решили демонтировать с условием последующего восстановления. Восстановление началось в 2019 году на внебюджетные деньги. Как сообщает мэрия, сейчас завершились строительные и отделочные работы.
«В целом строители выполнили устройство фундаментной плиты, колонн, кровли, возвели кирпичные стены, смонтировали системы электроснабжения и отопления, выполнили внутренние отделочные работы, оштукатурили и покрасили фасад», — уточнили в мэрии.
Прилегающую территорию мэрия также планирует благоустроить за счет внебюджетных средств. По словам и.о. начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Владислава Усова, уже есть предварительные договоренности.
«Сохранить историческую застройку города, ее уникальные элементы, ставшими знаковыми для Томска, одна из приоритетных задач администрации. Замечательно, что в этом стремлении нас поддерживают наши социальные партнеры. И мы уже получаем от томичей письма с благодарностью за то, что арка, памятная для многих из нас, вернулась на свое законное место. Восстановленный объект будет использован с пользой для горожан и наших гостей, желающих узнать что-то новое и интересное о Томске», — сказал Иван Кляйн.
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