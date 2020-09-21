Томский театр драмы показал первый спектакль после пандемии

Сегодня Томский областной театр драмы открылся для зрителей. Об этом агентству новостей ТВ2 сообщила заведующая литературной частью театра Мария Смирнова.

Театр не работал 185 дней. До этого театральные постановки можно было посмотреть онлайн. Состоялся первый спектакль после пандемии до официального открытия сезона. Томичи смотрели пьесу по комедии Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным».

— 185 дней без зрителя. Как хорошо, что этот сложный для всех период наконец-то закончился, — говорит Мария Смирнова. — Пока об официальном открытии театрального сезона говорить рано, к нему нужно торжественно подготовиться. Мы соблюдаем все меры безопасности и просим на спектаклях соблюдать социальную дистанцию, пользоваться защитными масками.





Рассадка в зрительном зале будет происходить в «шахматном» порядке, а на входе в театр будет производиться контроль температуры тела.





Билеты в театр можно будет купить как онлайн , так и в кассе театра. Следующий спектакль «Двое на качелях» пройдет 25 сентября.





Напомним, 16 сентября губернатор Томской области Сергей Жвачкин разрешил работу театров, кинотеатров, концертных залов и домов культуры.





Среди ограничений, которые обязаны соблюдать открываемые учреждения, – заполнение залов не более 50 процентов посадочных мест, рассадка зрителей в «шахматном» порядке, термометрия на входе, обязательное использование масок зрителями и другие. Уведомляя о начале работы на сайте работа.томск.рф, учреждения культуры принимают на себя ответственность за исполнение санитарных требований.





За последние сутки в Томской области коронавирусную инфекцию подтвердили у 62 человек, один пациент скончался, выздоровели за сутки 92 пациента. За все время число инфицированных достигло 6775 человек.





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