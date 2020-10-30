Томский суд признал законным отказ в возбуждении дела об отравлении Навального

Кировский районный суд Томска признал законным отказ следователей возбудить уголовное дело об отравлении Алексея Навального. Ранее юристы Фонда борьбы с коррупцией требовали завести дела о покушении на убийство и о посягательстве на жизнь общественного деятеля. С таким же требованием к СК обращались несколько депутатов.

Кировский райсуд Томска только что по отравлению Навального решил: не возбуждать уголовное дело – законно, — написал в твиттер е директор ФБК Иван Жданов.

Кроме того, суд не обязал транспортную полицию вернуть Навальному вещи, снятые с него перед отправкой в Германию. Сам политик требовал вернуть их как «очень важный вещдок».





Ранее возбудить уголовное дело об отравлении Алексея Навального отказались в Западно-сибирском следственном управлении на транспорте.





22 октября на форуме «Валдай» отравление Навального прокомментировал Владимир Путин. Президент заявил, что он лично повлиял на возможность вывезти Навального из страны, и добавил, что, если бы власти хотели отравить оппозиционера, то «вряд ли отправили бы его на лечение в Германию». Также Путин отметил, что предлагал объединить усилия России и европейских стран, чтобы «поработать на месте, получить материалы и положить эти материалы в основу возбуждения уголовного дела, и если это действительно криминальное событие».





Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, и политика увезли в реанимацию омской БСМП № 1, где он находился в коме в тяжелом состоянии. Позднее Навального переправили на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Подробнее со всей хронологией событий можно ознакомиться здесь.





В правительстве ФРГ рассказали, что три лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок», которым, предположительно, отравили политика. Помимо этого, в заявлении правительства сказано, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) запустила процесс по проверке проб, взятых у Алексея Навального. Позже ФБК сообщил, что отравляющее вещество нашли на бутылке из номера отеля, где останавливался Навальный. МИД РФ назвал версию об отравлении политика «фантастической историей».



Рассказываем о важном. ПОДДЕРЖИ ТВ2!