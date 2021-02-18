Томский суд признал невиновным мужчину, отказавшегося проходить тест на алкоголь

Первомайский районный суд отменил постановление мирового судьи, который признал местного жителя виновным в отказе проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Об этом сообщается на сайте суда.

Согласно материалам административного протокола, вечером 20 сентября прошлого года житель села Первомайского управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Он имел все его признаки: запах алкоголя изо рта, нарушение речи и неустойчивость позы. Позже, уже находясь в отделе полиции, мужчина отказался выполнить требование сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, чем и нарушил административный кодекс.





Не согласившись с обвинением, мужчина обратился с жалобой в суд, так как посчитал, что мировой судья, выносивший приговор, не учел того факта, что в тот момент, когда ему предложили пройти медиков, он автомобилем не управлял. Признаки опьянения установили полицейские, когда приехали к мужчине домой. При этом между фактом управления автомобилем и фактом выявления признаков опьянения прошло значительное количество времени, порядка двух часов.





«Законное требование сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения было основано на подозрении гражданина в причастности к дорожно-транспортному происшествию. При таких обстоятельствах суд посчитал, что мировой судья пришел к выводу о виновности физического лица во вменяемом ему административном правонарушении без учета фактических обстоятельств, установленных по делу», — отметили в суде.





Так, ни одно из доказательств, приведенных в протоколе, не подтверждало выводов о том, что, управляя автомобилем, мужчина находился в состоянии опьянения.





В итоге Первомайский районный суд прекратил административное дело в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление.