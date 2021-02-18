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18 февраля,
2021
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Томский суд признал невиновным мужчину, отказавшегося проходить тест на алкоголь

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Первомайский районный суд отменил постановление мирового судьи, который признал местного жителя виновным в отказе проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Об этом сообщается на сайте суда.

Томский суд признал невиновным мужчину, отказавшегося проходить тест на алкоголь

Согласно материалам административного протокола, вечером 20 сентября прошлого года житель села Первомайского управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Он имел все его признаки: запах алкоголя изо рта, нарушение речи и неустойчивость позы. Позже, уже находясь в отделе полиции, мужчина отказался выполнить требование сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, чем и нарушил административный кодекс.


Не согласившись с обвинением, мужчина обратился с жалобой в суд, так как посчитал, что мировой судья, выносивший приговор, не учел того факта, что в тот момент, когда ему предложили пройти медиков, он автомобилем не управлял. Признаки опьянения установили полицейские, когда приехали к мужчине домой. При этом между фактом управления автомобилем и фактом выявления признаков опьянения прошло значительное количество времени, порядка двух часов.


«Законное требование сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения было основано на подозрении гражданина в причастности к дорожно-транспортному происшествию. При таких обстоятельствах суд посчитал, что мировой судья пришел к выводу о виновности физического лица во вменяемом ему административном правонарушении без учета фактических обстоятельств, установленных по делу», — отметили в суде.


Так, ни одно из доказательств, приведенных в протоколе, не подтверждало выводов о том, что, управляя автомобилем, мужчина находился в состоянии опьянения.


В итоге Первомайский районный суд прекратил административное дело в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление.

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