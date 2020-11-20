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20 ноября,
2020
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Томский суд приговорил мужчину к условному сроку за кражу щенка

ТВ2
ТВ2
14 часов назад

Молчановский районный суд признал 34-летнего местного жителя виновным в грабеже. Мужчина украл щенка породы той-терьер. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Томский суд приговорил мужчину к условному сроку за кражу щенка

«В суде было установлено, что в июле 2020 года днем подсудимый возле одного из жилых домов районного центра увидел молодого человека, гулявшего со щенком породы той-терьер, который принадлежал его матери. Решив забрать понравившегося щенка себе, подсудимый, несмотря на отказ владельца, схватил собаку, поле чего ударил потерпевшего кулаком по голове и скрылся. В ходе следствия щенок был возвращен хозяйке», — говорится в сообщении.


В суде мужчина свою вину признал в полном объеме и раскаялся.


С учетом позиции подсудимого, удовлетворительной характеристики его личности и отсутствия у него других судимостей сторона обвинения сочла возможным его исправление в условиях, не связанных с изоляцией от общества.


В итоге его приговорили к одному году лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.

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