Томский суд приговорил мужчину к условному сроку за кражу щенка

Молчановский районный суд признал 34-летнего местного жителя виновным в грабеже. Мужчина украл щенка породы той-терьер. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В суде было установлено, что в июле 2020 года днем подсудимый возле одного из жилых домов районного центра увидел молодого человека, гулявшего со щенком породы той-терьер, который принадлежал его матери. Решив забрать понравившегося щенка себе, подсудимый, несмотря на отказ владельца, схватил собаку, поле чего ударил потерпевшего кулаком по голове и скрылся. В ходе следствия щенок был возвращен хозяйке», — говорится в сообщении.





В суде мужчина свою вину признал в полном объеме и раскаялся.





С учетом позиции подсудимого, удовлетворительной характеристики его личности и отсутствия у него других судимостей сторона обвинения сочла возможным его исправление в условиях, не связанных с изоляцией от общества.





В итоге его приговорили к одному году лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.