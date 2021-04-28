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28 апреля,
2021
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Томский суд приговорил мужчину к тюремному сроку за ограбление пенсионерки

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томский районный суд приговорил ранее несудимого 40-летнего жителя деревни Халдеево Томского района к трем с половиной годам колонии за ограбление пожилой соседки. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Томский суд приговорил мужчину к тюремному сроку за ограбление пенсионерки

В ходе суда установили, что в декабре 2020 года, подсудимый, находящийся в алкогольном состоянии, ночью сломал запор у входной двери и незаконно проник в дом престарелой соседки. Подойдя к спящей женщине, он стал с силой трясти её, требуя денег, при этом ударил ее головой о металлическую батарею. Завладев одной тысячей рублей, подсудимый скрылся с места происшествия.

В итоге суд приговорил мужчину к трем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.


Не согласившись с приговором, осужденный подал апелляционную жалобу, в которой указал на чрезмерную суровость назначенного наказания, просил о применении условного осуждения.


Но суд, проанализировав обстоятельства совершения преступления, данные о личности виновного, оставил жалобу без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

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