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20 мая,
2021
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Томский суд приговорил к реальным срокам новосибирцев, воровавших скот

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Каргасокский районный суд признал четверых жителей Новосибирска виновными в совершении 13 преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Томский суд приговорил к реальным срокам новосибирцев, воровавших скот

В суде выяснилось, что в 2017 году четверо мужчин договорились о совместном хищении крупного рогатого скота на территории Томской и Новосибирской областей. В период с июля по сентябрь 2017 года они выезжали в отдаленные районы, где на полях искали пасшийся крупный рогатый скот. После того как находили подходящее стадо, преступники уводили несколько коров в сторону и забивали их. Там же, на месте, и разделывали. Затем один из преступников увозил мясо в Новосибирск для продажи.


«Всего на территории Томской области злоумышленникам удалось совершить 10 хищений крупного рогатого скота на сумму более 1 миллиона рублей, 3 преступления было совершено на территории Новосибирской области», — отмечается в сообщении.


В суде трое подсудимых вину в инкриминируемых деяниях не признали и заявили о своей непричастности. Четвертый мужчина вину в совершенных преступлениях признал в полном объеме, указав места совершенных преступлений.


В итоге суд приговорил организатора преступлений к девяти годам и одному месяцу лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Другие получили наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 лет 10 месяцев до 7 лет 8 месяцев. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 1 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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