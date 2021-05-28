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28 мая,
2021
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Томский суд приговорил к колонии двух новосибирцев, обокравших ветерана войны

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Ленинский районный суд приговорил к колонии двух ранее судимых новосибирцев, которые украли у томского ветерана Великой Отечественной войны 160 тысяч рублей. Подсудимых признали виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Томский суд приговорил к колонии двух новосибирцев, обокравших ветерана войны

В ходе суда выяснилось, что в феврале 2020 года мужчины, представившись сотрудниками полиции, проникли в квартиру 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Пока один из них отвлекал внимание хозяина и рассказывал о якобы совершенном рядом с домом преступлении, второй отыскал в квартире деньги в сумме более 160 тысяч рублей и похитил их. С похищенным подсудимые вернулись в Новосибирск и потратили их на собственные нужды.


В итоге суд приговорил одного виновного к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, второго – к трем годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.


Приговор в законную силу не вступил.

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