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24 декабря,
2020
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Томский суд обязал владельца собаки заплатить за нападение животного на ребенка

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томский областной суд обязал владельца собаки заплатить 30 тысяч рублей компенсации за нападение животного на 11-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

Томский суд обязал владельца собаки заплатить за нападение животного на ребенка

Суд установил, что владелец собаки не смог обеспечить условия ее содержания так, чтобы избежать причинения вреда. В итоге собака укусила ребенка за левую голень, мальчик «испытал испуг и физическую боль».


Отмечается, что по данному факту уже было судебное разбирательство. Тогда Кировский суд принял решение о взыскании морального вреда в размере 30 тысяч рублей. Но ответчик решил обжаловать решение. Он указал, что суд первой инстанции не учел грубую неосторожность несовершеннолетнего, проникшего на двор, где жила собака, а также его матери,  не следившей за действиями своего ребенка во время прогулки.


Однако прокуратура настаивала на соразмерности суммы морального вреда. В частности был отмечено, что территория, на которой содержалась собака, не принадлежала ответчику. Несмотря на частичное ограждение, доступна для всех граждан.


 В итоге судебная коллегия по гражданским делам Томского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения. Судебное решение вступило в законную силу.

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