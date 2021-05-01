Томский суд не согласовал коммунистам проведение первомайской демонстрации

Ранее мэрия Томска отказала коммунистам в проведении мероприятий 1 мая. Причиной отказала послужило распоряжение областной администрации о введении ограничительных мер, при этом на момент отказа губернатор не продлевал «режим повышенной готовности» на май.





Суд согласился с тем, что оснований ссылаться на распоряжение областной администрации у мэрии не было, но в то же время счел сам отказ правомочным.





«При вынесении решений судьи руководствуются не только нормами закона, но и субъективным мнением. В данном случае субъективное мнение суда заключалось в том, что 500 человек участников, которых мы указали в уведомлении, это слишком много, среди такой массы людей невозможно поддерживать меры безопасности. Я обращался к суду с вопросом, на каких основаниях, в таком случае, разрешена работа торговых центров, но ответа не получил», — отмечает Юрист Томского областного отделения КПРФ Райнгольд Ренц.





Ранее в Томске проводился концерт на Набережной Ушайки, который, несмотря на забитые места, не являлся массовым мероприятием. В КПРФ приводят и другие примеры. Так 9 марта в Колпашевском районе проходил митинг численностью более 100 человек, где выступал зампредседателя облдумы от «ЕР» Александр Куприянец.





«Ради чего ставятся все эти препоны? У нас уже работают и рестораны, и ночные, и спортивные клубы – уже открыли всё, что только можно. Только мероприятия на улице до сих пор запрещены. Возможно, кому-то выгодно до самых выборов запретить, как говорится, «собираться больше трёх», проводить мирные акции и высказывать своё мнение. Но двойные стандарты только вызывают у людей раздражение и отторжение к официальной власти. Зачем искусственно нагнетать ситуацию, зачем провоцировать? Подача уведомления сегодня теряет всякий смысл. И те, кто уничтожает этот институт, видимо, не понимают, к каким последствиям это может привести. Если вы не хотите незаконных акций в регионе, значит, нужно их согласовывать, другого пути нет», — говорила первый секретарь Томского обкома Наталья Барышникова в облдуме.





В настоящее время решается вопрос о подаче апелляции в суд высшей инстанции.