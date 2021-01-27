Томский «Социальный патруль» готов принять бездомных в морозы круглосуточно

Томский центр социальной адаптации перешел в круглосуточный режим работы в связи с морозами, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Сотрудники центра принимают информацию о бездомных по телефону, после этого водитель и соцработник выезжают на место и, если есть необходимость, доставляют бездомного в Центр социальной адаптации. Он находится по адресу: Иркутский тракт, 69. Позвонить в центр можно по телефонам: 66-20-01, 67-83-93.





«В течение зимы от томичей поступило более десяти вызовов, — сообщила заместитель начальника департамента социальной защиты населения Томской области Ирина Костырева. — Сейчас в Центре социальной адаптации находится 73 человека».





Для бездомных в центре организовано горячее питание, ночлег, можно принять душ, привести в порядок вещи, а также получить теплую одежду и обувь.





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