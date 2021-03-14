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14 марта,
2021
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Томский СКР раскрыл подробности уголовного дела в отношении дознавательницы

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Региональный СКР возбудил уголовное дело в отношении дознавательницы одного из отделов полиции Томска. Накануне УМВД сообщало о том, что сотрудники собственной безопасности пресекли противоправное деяние. Официально информации о том, что в чем именно состояло нарушение закона, нет, но, по данным источников, речь шла о распространении наркотиков. 


Следственный комитет эту информацию подтвердил. По данным ведомства, подозреваемая в марте 2021 года незаконно сбыла заказчику вещество весом 0,88 г (что является значительным ущербом), содержащее наркотическое средство мефедрон.


СКР на основании материалов ОСБ УМВД России возбудил уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере».


Подозреваемая задержана, ей предъявлено обвинение. Девушка находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

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