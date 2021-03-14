Томский СКР раскрыл подробности уголовного дела в отношении дознавательницы

Региональный СКР возбудил уголовное дело в отношении дознавательницы одного из отделов полиции Томска. Накануне УМВД сообщало о том, что сотрудники собственной безопасности пресекли противоправное деяние. Официально информации о том, что в чем именно состояло нарушение закона, нет, но, по данным источников, речь шла о распространении наркотиков.





Следственный комитет эту информацию подтвердил. По данным ведомства, подозреваемая в марте 2021 года незаконно сбыла заказчику вещество весом 0,88 г (что является значительным ущербом), содержащее наркотическое средство мефедрон.





СКР на основании материалов ОСБ УМВД России возбудил уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере».





Подозреваемая задержана, ей предъявлено обвинение. Девушка находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.