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13 ноября,
2020
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Томский СКР просит арестовать Ивана Кляйна на два месяца

ТВ2
ТВ2
44 минуты назад

Кировский районный суд выберет меру пресечения в отношении мэра Томска Ивана Кляйна 14 ноября. Следственное управление СКР по Томской области будет настаивать на аресте Ивана Кляйна сроком на два месяца.

Сам Иван Кляйн вину не признает. В коротком разговоре с журналистами он назвал арест ошибочным и сказал, что был задержан из-за «Аминова — товарища-предпринимателя».

Мэр Томска Иван Кляйн был задержан на рабочем месте. Он подозревается в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления». По мнению следствия, Кляйн дал поручение внести сведения о наличии у ОАО 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома.


Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, а также штраф до 300 тысяч рублей.


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