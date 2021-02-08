Томский СКР: пожары, в которых погибли дети, могли произойти из-за неисправной проводки

Томский СКР проанализировал причины последних пожаров, в которых погибли две девочки четырех и девяти лет . Дети находились дома одни.

«Основными причинами пожаров являются нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, печей, высокая степень изношенности жилого фонда, оставление родителями детей без присмотра, а также отсутствие экономической возможности поддержания противопожарного состояния домов, осуществления ремонта. Трагические последствия наступают, как правило, при возникновении пожара в ночное время из-за несвоевременного обнаружения возгорания и отравления спящих людей угарным газом. При этом и в дневное время при пожаре ребенок не успевает покинуть жилое помещение, поскольку, испугавшись огня, старается спрятаться, дезориентируется в пространстве из-за дыма. В результате этого в короткий промежуток времени происходит отравление их продуктами горения», — говорится в сообщении СКР.





Следователи отмечают, что родители, оставившие дома без присмотра своих детей, в случае их гибели несут уголовную ответственность за причинение смерти по неосторожности. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.





«Так, например, к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении приговорена жительница Томска, оставившая без надлежащего присмотра в частном жилом доме своих троих малолетних детей. В период ее отсутствия в доме произошел пожар из-за перегрева электрообогревателя, который женщина оставила включенным на диване. Смерть детей наступила от острого отравления продуктами горения», — отмечает пресс-служба.





Ранее на территории Томского района ввели особый противопожарный режим. По данным ведомства, с начала года на территории района произошло 37 пожаров. В прошлом году за аналогичный период времени зафиксировали в два с половиной раза меньше — 15 возгораний.





8 февраля сотрудники МЧС ввели противопожарный режим в Кожевниковском районе. С начала года там произошло 15 пожаров, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2020 году – 5 пожаров). В огне погибли 2 человека, в том числе один ребенок.





​В случае пожара необходимо сообщать в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.