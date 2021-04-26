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26 апреля,
2021
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Томский СКР: 16-летнюю девочку, пропавшую в Бакчаре, похитили

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Следователи возбудили  уголовное дело по факту похищения 16-летней девушки, сообщает пресс-служба регионального ведомства. 


Напомним, в выходные поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщал, что девушка ушла в школу и не вернулась с занятий. Был объявлен сбор волонтеров. Вечером 23 апреля сообщили, что подростка нашли. 


Возбуждено уголовное дело по факту похищения девочки по пункту «д» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).


Для расследования уголовного дела создана следственная группа под руководством заместителя руководителя Шегарского межрайонного следственного отдела. Проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены комплексная психолого-психиатрическая, медицинская судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.


Расследование уголовного дела продолжается.

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