Томский СКР: 16-летнюю девочку, пропавшую в Бакчаре, похитили

Следователи возбудили уголовное дело по факту похищения 16-летней девушки, сообщает пресс-служба регионального ведомства.





Напомним, в выходные поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщал, что девушка ушла в школу и не вернулась с занятий. Был объявлен сбор волонтеров. Вечером 23 апреля сообщили, что подростка нашли.





Возбуждено уголовное дело по факту похищения девочки по пункту «д» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).





Для расследования уголовного дела создана следственная группа под руководством заместителя руководителя Шегарского межрайонного следственного отдела. Проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены комплексная психолого-психиатрическая, медицинская судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.





Расследование уголовного дела продолжается.