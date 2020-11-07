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07 ноября,
2020
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Томский СК возбудил дело из-за хищения бюджетных средств в крупном размере

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

СК по Томской области на основании материалов регионального УФСБ возбудил уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в крупном размере через мошенничества в одной из некоммерческой организации Томска.


По данным СК, преступления совершались с 18 ноября 2019 года по 26 декабря 2019 года. 


«Учреждение, уполномоченное Администрацией Томской области на заключение договоров в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области», заключило договор с коммерческой организацией Томска на оказание услуг по проведению групповой стажировки для представителей субъектов молодежного предпринимательства Томской области в городе Москва, фактически стажировку не провело, присвоив бюджетные денежные средства в размере более 600 тысяч рублей», — говорится в официальном релизе томского СК.


Следователи совместно с сотрудниками регионального УФСБ проводят обыски и выемки в учреждении, другие следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

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