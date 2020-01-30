Томский СК ищет томича, который разделся перед девочкой в подъезде
Следователи обратились к томичам с просьбой помочь установить личность неизвестного молодого человека, который обнажился перед ребенком в подъезде одного из жилых домов Октябрьского района Томска.
«Установлено, что 5 января 2020 года в дневное время молодой человек, находясь в подъезде жилого дома, расположенного по ул. Иркутский тракт, совершил в отношении девочки действия сексуального характера – демонстрировал свой обнаженный половой орган», — говорится в сообщении ведомства.
При этом в распоряжении следствия есть запись с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован подозреваемый.
Всех, кто что-либо знает о молодом человеке с фото, просят обратиться в Следственный комитет по Томской области по телефону: 8-913-811-49-30 (телефон дежурной службы следственного управления, круглосуточно, без выходных дней), 66-13-07 (следователь СО по Октябрьскому району), 66-13-06 (приемная СО по Октябрьскому району), 60-03-34 (отдел криминалистики СУ СКР по Томской области), 02/102 (дежурная часть УМВД России по Томской области).
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