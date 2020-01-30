Томский СК ищет томича, который разделся перед девочкой в подъезде

Следователи обратились к томичам с просьбой помочь установить личность неизвестного молодого человека, который обнажился перед ребенком в подъезде одного из жилых домов Октябрьского района Томска.





«Установлено, что 5 января 2020 года в дневное время молодой человек, находясь в подъезде жилого дома, расположенного по ул. Иркутский тракт, совершил в отношении девочки действия сексуального характера – демонстрировал свой обнаженный половой орган», — говорится в сообщении ведомства.





При этом в распоряжении следствия есть запись с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован подозреваемый.