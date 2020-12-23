Томский симфонический оркестр приглашает на «МАСКАрад» с Юрием Аскаровым

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24 декабря на сцене БКЗ состоятся два необычных концерта. Вместе с русским мистером Бином – известным эстрадным артистом, пародистом, мастером пантомимы Юрием Аскаровым музыканты Томского академического симфонического оркестра под управлением главного дирижера Михаила Грановского напомнят томичам о традиции встречать Новый год под марш Радецкого, музыку Чайковского из балета «Щелкунчик», под вальсы Хачатуряна из «Маскарада» и Иоганна Штрауса.

Томичи встретятся со своей землячкой, лауреатом «Романсиады-2017», а ныне столичной певицей Юлией Перетокиной. Как и приглашенный из Москвы баритон Александр Суханов, она предстанет на сцене Большого концертного зала в масках-образах героев оперетт Кальмана и Штрауса. Артисты симфонического оркестра тоже готовы удивить слушателей необычным звучанием своих инструментов.

«Филармонический «МАСКАрад» не нарушит масочный режим, но зарядит всех витаминами радости», — обещают организаторы концерта. Концерты состоятся 24 декабря в 18:30 и 21:00 час.

Этот проект Томская филармония реализует при поддержке гранта, предоставленного «Российским фондом культуры». Подробности на сайте bkz.tomsk.ru.