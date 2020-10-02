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02 октября,
2020
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Томский штаб помощи пожилым и маломобильным набирает волонтеров

ТВ2
ТВ2
36 минут назад

Жители Томской области могут стать волонтерами и помогать пожилым и маломобильным гражданам во время режима самоизоляции, сообщает пресс-служба обладминистрации. Добровольцы будут работать по заявкам – покупать продукты и лекарства и привозить их получателям.  

Томский штаб помощи пожилым и маломобильным набирает волонтеров

Пандемия показала, что пожилые люди находятся в группе риска, и чтобы максимально сберечь здоровье и не подвергать себя опасности, им нужно по возможности оставаться дома, — рассказаладиректор регионального ресурсного центра развития добровольчества «Бумеранг Добра 70» Руслан Латыпов. — Поэтому сейчас вновь усиливается работа волонтерского штаба, и наши волонтеры помогут жителям Томска, Северска и районов области со всем необходимым – купят продукты, лекарства на возмездной основе и передадут их бесконтактным способом.

Тем, кто хочет статься волонтером, нужно зарегистрироваться и приходить в волонтерский штаб по адресу улица Карла Маркса, 7, офис 301, с 10 до 19 часов в любой день. Дополнительную информацию можно получить по телефону (3822) 90-15-59.


В Томской области штаб помощи пожилым людям и маломобильным гражданам начал работать с марта 2020 года. Волонтеры выполнили более 3 500 заявок, из них более 2 700 заявок — по Томску.  С конца апреля добровольцы подключились к благотворительной акции «Продуктовая помощь» по раздаче нуждающимся пенсионерам бесплатных продуктовых наборов. За месяц продукты получили 20 тысяч жителей Томской области.


Напомним, режим изоляции в Томской области продлили до 1 ноября. Глава региона Сергей Жвачкин призвал пожилых томичей оставаться дома и обращаться за помощью к волонтерам. 

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