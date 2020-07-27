Томский школьник Владимир Солодкин получил 300 баллов за ЕГЭ

Никакого секрета в этом нет, — говорит Владимир. — Последние два года я учился в лицее ТПУ: там и программа отличная, и учителя очень сильные, много дополнительных занятий, в том числе олимпиадных. Кроме того, я занимался с репетиторами по профильным предметам. Считаю, что можно посещать хоть миллион различных курсов, но, не делая ничего дома самостоятельно, хороших знаний не получить. Какая была мотивация? Мне нравится заниматься. Самая лучшая мотивация для человека – когда он делает то, что ему нравится.