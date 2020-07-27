Томский школьник Владимир Солодкин получил 300 баллов за ЕГЭ
Выпускник лицея при ТПУ Владимир Солодкин получил высшие оценки по математике, физике и русскому языку. Всего 300 баллов за ЕГЭ. Подобный результат в Томске последний раз был в 2018 году.
Никакого секрета в этом нет, — говорит Владимир. — Последние два года я учился в лицее ТПУ: там и программа отличная, и учителя очень сильные, много дополнительных занятий, в том числе олимпиадных. Кроме того, я занимался с репетиторами по профильным предметам. Считаю, что можно посещать хоть миллион различных курсов, но, не делая ничего дома самостоятельно, хороших знаний не получить. Какая была мотивация? Мне нравится заниматься. Самая лучшая мотивация для человека – когда он делает то, что ему нравится.
По словам Владимира, ни один из предметов не показался ему очень сложным. Задания были понятны, задач повышенной сложности не встретилось. Сомнения были только по поводу сочинения.
В ЕГЭ по русскому ты до последнего не можешь быть уверен, что получишь высший балл. Ошибаться же там вообще нельзя. А количество твоих баллов решает такая субъективная вещь, как сочинение. Здесь оценка во многом зависит и от эксперта, проверяющего сочинение. Результат по математике или физике — исключительно от себя самого. Я считаю, что математика и физика оцениваются более объективно.
Владимир Солодкин поступает в Московский физико-технический институт на факультет «Прикладной информатики и информатики» на прикладную математику и физику. Проходной балл там 308. У Владимира 310 (10 баллов — за индивидуальные достижения). Однако это еще не дает гарантию, что абитуриент из Томска попадет на бюджетное место.
Ребята, которые выиграли всевозможные конкурсы или олимпиады, например, есть претенденты с другими привилегиями к поступлению. Я понимаю, что можно было найти и проще место — например, в наши университеты пойти. Но зачем идти туда, куда ты уже фактически поступил? Нужно стремиться к большему, — считает Владимир.
Всего в этом году 24 томских школьника сдали ЕГЭ на 100 баллов. Трое из них набрали максимальное количество баллов сразу по двум предметам.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?