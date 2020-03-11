Томский сенатор Кравченко получил орден от Путина

Отметим, Владимир Кравченко с начала 2000-х годов занимает руководящие должности в томском отделении «Единой России». С 2011 по 2016 год был председателем комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности Законодательной Думы региона. С 2016 года стал членом Совфеда РФ от региона. В 2009 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.





Для справки: «Орден дружбы» — государственная награда Российской Федерации. Учрежден указом президента в 1994 году. Им награждают за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наций и народностей, высокие достижения в развитии экономического и научного потенциала России, за особо плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей, укреплению мира и дружественных отношений между государствами.