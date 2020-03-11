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11 марта,
2020
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Томский сенатор Кравченко получил орден от Путина

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Президент подписал указ о награждении россиян «Орденом дружбы». Среди награжденных — член Совета Федерации от Томской области Владимир Кравченко.


Как сообщает пресс-служба обладминистрации, Кравченко получил награду «за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».

Томский сенатор Кравченко получил орден от Путина
Фото: Совет Федерации

Отметим, Владимир Кравченко с начала 2000-х годов занимает руководящие должности в томском отделении «Единой России». С 2011 по 2016 год был председателем комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности Законодательной Думы региона. С 2016 года стал членом Совфеда РФ от региона. В 2009 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.


Для справки: «Орден дружбы» — государственная награда Российской Федерации. Учрежден указом  президента в 1994 году. Им награждают за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наций и народностей, высокие достижения в развитии экономического и научного потенциала России, за особо плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей, укреплению мира и дружественных отношений между государствами.

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