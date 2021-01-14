Томский Россельхознадзор обнаружил две незаконные свалки в Кривошеинском районе

Сотрудники областного управления Россельхознадзора в январе 2021 года обследовали земельные участки в Кривошеинском районе. В итоге в окрестностях Пудовского сельского поселения были обнаружены две несанкционированные свалки общей площадью 7990 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ведомства, собственникам направили предостережения о недопустимости нарушения земельного законодательства. Если данные свалки не уберут, то сотрудники Россельхознадзора будут вправе провести дополнительные проверки с привлечением виновных лиц к административной ответственности.





Россельхознадзор напоминает, что собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками, обязаны использовать земельные участки так, чтобы не наносить вред окружающей среде.