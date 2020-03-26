Томский район хочет решать, как будут застраиваться его сельские территории

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Депутаты областной думы в первом чтении приняли законопроект о передаче полномочий по градостроительству из сельских поселений в администрацию Томского района. Законопроект вызвал бурное обсуждение. Екатерина Собканюк, руководитель компании «Карьеруправление», которая строит в Томском районе Северный парк, заявила, что принятие данного закона может серьезно повлиять на темпы строительства.

Вопрос о рассмотрении данного закона внесли в облдуму перед началом собрания. Некоторые депутаты удивились поспешности такого решения. Депутат от ЛДПР Леонид Терехов просил рассматривать законопроект после перерыва, чтобы была возможность ознакомиться с документом. Некоторые депутаты просили перенести рассмотрение законопроекта на апрель.

«Необходимость рассматривать законопроект сегодня есть. Понятно, что есть ряд обращений от тех, кто не удовлетворен таким порядком. Те обращения идут от граждан, которые официального документа не видели. Пока есть определенные эмоции. Предлагаю принять в первом чтении, а потом уже официально обсуждать», — обратился к депутатам замгубернатора Андрей Рожков.

В итоге большинством голосов депутаты согласились рассматривать законопроект сегодня.

«Данный вопрос рассматривался не раз. Для Томского района на сегодняшний день вопросы градостроительной политики являются основными. В районе накопилось масса вопросов по градостроительной политике, однако отсутствует единая градостроительная политика, комплексный подход к решению вопросов перспективного развития, нет единого подхода к реализации программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры. Нет и единообразия документов территориального планирования и градостроительного зонирования», — рассказал председатель Думы Томского района Ришат Габдулганиев.

Он добавил, что 14 глав поселений дали положительное заключение. Против передачи полномочий выступили Корнилово, Копылово, Зональный, Воронино, Моряковка. Так депутаты Зональненского сельского поселения отметили, что считают передачу земель не обоснованной. Они подчеркнули, что ошибки в градостроительных документах возникло после того, как администрация Томского района разработала документы, не соответствующие требованиям законодательства.

Глава Томского района Александр Терещенко подчеркнул, что сельские поселения не лишают всех полномочий. Он привел в пример Корнилово, где в результате кадастровой ошибки часть домов была построена в охранной зоне газопровода, а у других границы кадастровых участков не соответствуют действительности.

«Мы не предлагаем забрать все полномочия. Предлагаем передать два направления, которые сегодня не исполняются полностью. Первое — это муниципальный земельный контроль, который отсутствует напрочь. Второе — полномочия в части градостроительства. Сейчас в шести сельских поселений генеральные планы отменены в некоторых объемах, но это уже не позволяет вести работы по комплексные кадастровые работы. Дома стоят не в тех границ, и это может привести к тому, что людям перестанут выдавать разрешение на строительство. Получится, как в Корнилово, где улица находит на улицу. В итоге разбирательство кто-то остался без имущества, которое де-юро у них было. Чтобы прекратить эту вакханалию, мы хотим навести в порядок».

Екатерина Собканюк выступила с резкой критикой законопроекта. По словам депутата, если передавать полномочия, то лучше всего передать их сразу на уровень администрации Томской области, где уже работают специалисты.

