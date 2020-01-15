«Томский расчетный центр» пояснил, как будет рассчитываться ОДН на воду

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В январе жители Томской области получат платежки, в которых появится новая строчка «ОДН на воду». Мораторий на эти платежи действовал с 2013 года, но в декабре 2019 года власти решили не продлевать его. В «Томском расчетном центре» пояснили, из чего будут складываться платежи по ОДН и как сделать их меньше.

Что такое ОДН на воду?

ОДН – это плата за ту воду, что поступила в дом, но не была официально продана жильцам или собственникам нежилых помещений в доме.

«Томский расчетный центр» описывает несколько примеров того, что будет влиять на ОДН.

Незаконные подключения. Скрытые жильцы — когда прописан один человек, а проживает семья из пяти человек, либо квартира сдана в аренду, а в ней и вовсе никто не прописан. Сверхнормативный расход таких квартир ляжет в общий расход, то есть будет распределен между всеми жильцами. Если передают заниженные показания приборов учета. Например, израсходовал 12 кубов холодной воды, а записал в квитанцию 8. Недостающие четыре кубометра воды распределят на соседей. Несвоевременная подача данных: не раз в месяц, как это предписывает закон, а сразу за три месяца. При этом расход за эти три месяца будет учтен в расходе всего дома. Использование магнитов на квартирных приборах приведет к увеличению ОДН. Имеющиеся сантехнические приборы в квартирах, по которым рассчитывается плата за коммунальные услуги по нормативу.

Кто будет передавать данные?

Если нет общедомового прибора учета, то плата будет рассчитываться по установленным нормам ОДН.

Если общедомовые счетчики есть, то при наличии модема данные снимаются дистанционно. Либо их снимает организация, обслуживающая дом — ТСЖ или УК. Также контрольные показания снимают сотрудники ООО «ТРЦ», если речь идет о юрлицах.

По данным обладминистрации, общедомовые приборы учета холодной и горячей воды установлены в 76,8 процентах домов. Индивидуальные приборы учета — в 82,9 процентах домов.

Как будет рассчитываться?

Если общедомового счетчика нет, то нужно:

Из объема воды, который показал общедомовой прибор учета воды, вычесть тот объем, что в сумме потребили все нежилые помещения в доме, квартиры с приборами учета и квартиры, что рассчитываются по нормативу. Затем получившийся объем воды умножить на соотношение площади конкретной квартиры к общей площади всех жилых и нежилых помещений дома.

Если общедомовой счетчик есть, то:

Нормативное потребление дома умножить на площадь мест общего пользования. Затем получившуюся величину умножить на соотношение площади конкретной квартиры к общей площади всех жилых и нежилых помещений дома.

Например, для квартиры площадью 54 кв. м ОДН на воду может варьироваться от 40 до 76 рублей, говорят в департаменте ЖКХ.

Как можно снизить начисление за общедомовые нужды?