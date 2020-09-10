Томский предприниматель обвиняется в том, что не вернул из-за границу выручку на 7 млрд рублей

В Томской области предприниматель обвиняется в том, что не вернул валютную выручку из-за границы в Россию, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.





По данным следствия, гендиректор одной из томских фирм в период 2008-2015 годов заключал с аффилированными ему иностранными контрагентами внешнеэкономические контракты. Договоры предусматривали поставку горной руды и концентратов ферромолибдена, ферроникеля, ферроникельхрома и плавикового шпата.





Чтобы избежать ответственности, гендиректор представлял в банки дополнительные соглашения о продлении сроков действия контрактов и сроков оплаты товара, а также об увеличении объемов экспортных поставок. В транспортной прокуратуре отмечают, что также предприниматель заключал заведомо неисполнимые договоры цессии, предоставлял в банки поддельные акты приема-передачи векселей российских кредитных организаций и предприятий, которыми якобы с ним производили расчет за поставленные товары.





Совокупный размер невозвращенной валютной выручки в рублевом эквиваленте составил более 6,9 миллиарда рублей.





Бизнесмен обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных статьей «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, совершенное в особо крупном размере, с использованием заведомо подложных документов». Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки, проведенной с региональным управлением ФСБ и Сибирской оперативной таможней. Максимальная санкция – лишение свободы на пять лет или штраф в миллион рублей или в размере зарплаты за пять лет.