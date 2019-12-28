Томский праздник вошел в топ-20 событий года по версии EventsInRussia

Праздник охотника «Большой Амикан», который ежегодно проходит в Верхнекетском районе, вошел в число 20 лучших событий России. Об этом сообщается на сайте конкурса EventsInRussia. От Томской области в конкурсе участвовали такие мероприятия, как « Праздник топора », « Братина », « Этюды Севера », « Янов день ». Всего в конкурсе участвуют 200 событий России.

Голосование проходило с 15 по 21 декабря. Лидеры по числу голосов получат дополнительную маркетинговую поддержку в рамках проектов EventsInRussia.com на внутреннем и зарубежном рынках. Праздник охотника «Большой Амикан» занял четвертое место из 20 событий года по версии EventsInRussia. В 2020 году «Большой Амикан» пройдет 7 марта в Белом Яре Томской области.





«Большой Амикан» развивается сразу в нескольких направлениях, — отмечают организаторы праздника. — В нем есть состязания охотников в личном зачете и соревнования команд поселений и трудовых коллективов. Он наполнен колоритом коренных малочисленных народов, и в течении всего праздника работает этническая площадка. У нас нет скучающих – тридцать игровых площадок для детей и взрослых открываются в день проведения праздника. Выставки собак, охотничьих трофеев, фотовыставка. Мастер-классы. Торговые ряды. Самый настоящий привал охотника. Горячие уха и чай. Состязания буранистов. Чего только нет».

