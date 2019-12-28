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28 декабря,
2019
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Томский праздник вошел в топ-20 событий года по версии EventsInRussia

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Праздник охотника «Большой Амикан», который ежегодно проходит в Верхнекетском районе, вошел в число 20 лучших событий России. Об этом сообщается на сайте конкурса EventsInRussia. От Томской области в конкурсе участвовали такие мероприятия, как  «Праздник топора», «Братина», «Этюды Севера», «Янов день». Всего в конкурсе участвуют 200 событий России.  

Томский праздник вошел в топ-20 событий года по версии EventsInRussia

Голосование проходило с 15 по 21 декабря. Лидеры по числу голосов получат дополнительную маркетинговую поддержку в рамках проектов EventsInRussia.com на внутреннем и зарубежном рынках. Праздник охотника «Большой Амикан» занял четвертое место из 20 событий года по версии EventsInRussia. В 2020 году «Большой Амикан» пройдет 7 марта в Белом Яре Томской области. 


«Большой Амикан» развивается сразу в нескольких направлениях, — отмечают организаторы праздника. —  В нем есть состязания охотников в личном зачете и соревнования команд поселений и трудовых коллективов. Он наполнен колоритом коренных малочисленных народов, и в течении всего праздника работает этническая площадка. У нас нет скучающих –  тридцать игровых площадок для детей и взрослых открываются в день проведения праздника. Выставки собак, охотничьих трофеев, фотовыставка. Мастер-классы. Торговые ряды. Самый настоящий привал охотника. Горячие уха и чай. Состязания буранистов. Чего только нет».

Томский праздник вошел в топ-20 событий года по версии EventsInRussia
Томский праздник вошел в топ-20 событий года по версии EventsInRussia
Томский праздник вошел в топ-20 событий года по версии EventsInRussia

За 7 дней открытого голосования за событие года было получено более 100 000 голосов, лидером народного рейтинга стала Пензенская область. 


С полным списком событий можно ознакомиться на портале EventsInRussia.com


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