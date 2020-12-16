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16 декабря,
2020
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Новости

Томский политех включит Tik-Tok в образовательную программу для студентов

ТВ2
ТВ2
19 минут назад

В Томском политехническом университете может появиться образовательный модуль, посвященный Tik-Tok. Такое предложение внес руководству вуза основатель частной бизнес-школы Виталий Хилько.

«В 2020 году Tik-Tok стал самым скачиваемым приложением. Он ежеминутно генерирует невероятный трафик конкретных физических и в том числе юридических пользователей. Для Школы инженерного предпринимательства Tik-Tok является не только платформой общения со студентами и абитуриентами, но еще и перспективным инструментом цифрового маркетинга для всех категорий предпринимателей», — говорит директор Школы инженерного предпринимательства ТПУ Александр Осадченко.


Сейчас в Томском политехе реализуется программа подготовки магистров по направлению «Цифровой маркетинг», где студенты в течение двух лет учатся решать кейсы действующих компаний с помощью инструментов цифрового маркетинга, в том числе социальных сетей («ВКонтакте», Instagram, Facebook и другие).

встреча директора ШИП ТПУ Александра Осадченко с Виталием Хилько.
встреча директора ШИП ТПУ Александра Осадченко с Виталием Хилько.
Фото: ТПУ

«К Tik-Tok мы присматривались давно и видим, что сейчас это площадка не только для развлекательного контента. Особое внимание там уделяется рекламному кабинету и продвижению рекламы через свои алгоритмы. Логично, что нужны специалисты, которые смогут через Tik-Tok делать маркетинговые кампании любых товаров и услуг, в том числе технологических, инженерных и многих других», — говорит Александр Осадченко.


На встрече стороны обсудили варианты интеграции модуля по Tik-Tok в образовательные программы. Они отметили, что у вуза уже есть студенты- тиктокеры с количеством подписчиков более миллиона. Было принято решение начать с приглашения специалистов с рынка и обучения преподавателей ШИП основам работы в Tik-Tok.


«У нас уже есть успешный опыт внедрения Tik-Tok в решение бизнес-задач. Уверен, это современный инструмент маркетинга поможет развивать бизнес в онлайн из любой точки мира. Этот тренд нужно изучать сейчас и включaть в образовательные программы такого современного вуза как ТПУ», — считает директор школы BROOX Виталий Хилько.


Сейчас планируется опросить студентов, чтобы понять их интересы и ожидания от нового образовательного блока.

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