Томский поисковый отряд «Лиза Алерт» набирает добровольцев

Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявляет набор добровольцев в Томске. Первая встреча состоится 9 февраля в 12.00 по адресу пл. Батенькова, 2, центр «Статус», подъезд 5, второй этаж.

«Мы расскажем о работе нашего отряда, объясним, по каким методикам мы ищем и какие вообще бывают поиски. Познакомим с различными направлениями в отряде и подскажем, куда вы можете применить свои способности или просто свободное время», — говорится в сообщении.





Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться по ссылке.





В настоящее время костяк томского отряда составляет 160 человек. Чтобы присоединиться к отряду, можно написать в группе «ВКонтакте», приехать на поиск или позвонить на телефон горячей линии 8-800-700-54-52.