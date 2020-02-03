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03 февраля,
2020
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Томский поисковый отряд «Лиза Алерт» набирает добровольцев

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявляет набор добровольцев в Томске. Первая встреча состоится 9 февраля в 12.00 по адресу пл. Батенькова, 2, центр «Статус», подъезд 5, второй этаж.

Томский поисковый отряд «Лиза Алерт» набирает добровольцев
Фото: https://vk.com/la_tomsk

«Мы расскажем о работе нашего отряда, объясним, по каким методикам мы ищем и какие вообще бывают поиски. Познакомим с различными направлениями в отряде и подскажем, куда вы можете применить свои способности или просто свободное время», — говорится в сообщении.


Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться по ссылке. 


В настоящее время костяк томского отряда составляет 160 человек. Чтобы присоединиться к отряду, можно написать в группе «ВКонтакте», приехать на поиск или позвонить на телефон горячей линии 8-800-700-54-52.

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