Томский педагог-психолог расскажет, как подготовить ребенка к школе

Педагог-психолог Центра медицинской профилактики Марина Ларионова объяснит родителям, как подготовить ребенка к школе. Об этом сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

Марина Ларионова расскажет, как определить психологическую готовность ребенка к школе и помочь ему адаптироваться в новых условиях.





«Быть готовым к школе не значит уметь читать, писать и считать. Быть готовым к школе значит быть готовым всему этому научиться», − объясняет психолог.





Эфир пройдет сегодня, 10 августа, в 16:30 на странице «Центра медицинской профилактики» @cmp_tomsk. В конце эфира зрители смогут задать специалисту интересующие вопросы.