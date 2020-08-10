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10 августа,
2020
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Томский педагог-психолог расскажет, как подготовить ребенка к школе

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Педагог-психолог Центра медицинской профилактики Марина Ларионова объяснит родителям, как подготовить ребенка к школе. Об этом сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

Томский педагог-психолог расскажет, как подготовить ребенка к школе

Марина Ларионова расскажет, как определить психологическую готовность ребенка к школе и помочь ему адаптироваться в новых условиях.


«Быть готовым к школе не значит уметь читать, писать и считать. Быть готовым к школе значит быть готовым всему этому научиться», − объясняет психолог.


Эфир пройдет сегодня, 10 августа, в 16:30 на странице «Центра медицинской профилактики» @cmp_tomsk. В конце эфира зрители смогут задать специалисту интересующие вопросы.

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