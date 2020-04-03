Томский отряда «Лиза Алерт» просит о помощи, чтобы продолжать работу во время пандемии

Томский отряд «Лиза Алерт» просит о помощи, чтобы продолжать работу в период пандемии коронавируса. Волонтерам отряда нужны дополнительные средства защиты для выхода на поиски и помощь СМИ в распространении информации о «потеряшках».

Из-за пандемии отряду пришлось ограничить активные поиски и участвовать только в экстренных выездах, чтобы не допустить заражения волонтеров. Поисковики не могут расклеивать так же много листовок, как раньше, поэтому просят СМИ писать о потерявшихся.



«Мы просим вас, средства массовой информации, принять самое активное и очень важное для нас участие в поиске пропавших в условиях пандемии. Вы можете стать основной силой, двигающей поиск к его счастливому завершению, – говорится в сообщении «Лиза Алерт». – Поэтому мы просим активно распространять информацию о потерявшихся людях, которую мы даем в своих официальных источниках. Актуальную информацию можно увидеть на нашем форуме lizaalert.org/forum/viewforum.php?f=215 и в группах в «ВК»: vk.com/la_tomsk иvk.com/lizaalert_real».



Несмотря на сокращение активных поисках, в экстренных ситуациях волонтеры «Лиза Алерт» продолжают искать пропавших. Чтобы избежать заражений, поисковикам нужны индивидуальные средства защиты, а их не хватает.​