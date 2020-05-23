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23 мая,
2020
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Томский оркестр на самоизоляции исполнил композицию Майкла Джексона: видео

Юлия Фаллер
Юлия Фаллер
3 часа назад

Музыканты томского муниципального русского оркестра на самоизоляции исполнили композицию Майкла Джексона «Black Or White». Участники оркестра сняли музыкальный ролик о своей репетиции на удаленке. Ролик домашнего выступления появился на YouTube-канале.

Томский оркестр на самоизоляции исполнил композицию Майкла Джексона: видео

Музыканты играли на инструментах каждый из своей квартиры. В ролике участвовали музыканты из Томска, Северска и Санкт-Петербурга. 

«Пока мы сидели на самоизоляции два месяца, решили сделать ролик. Музыканты должны держать себя в тонусе, — рассказала ТВ2 руководитель оркестра Ольга Алешина. — Наталья Култышина написала партитуру для ролика. Каждый артист записал себя на видео. Мы придумали ролик в формате прямой линии с Владимиром Путиным. В ролике я вышла с обращением президента к народу и процитировала Владимира Путина».

Томский русский оркестр существует с 1994 года. В оркестр входят 30 музыкантов. 


Артисты оркестра: Владимир Карташов (баян), Вячеслав Крестинин (аккордеон), Владимир Денде (ударные), Владимир Елизаров (балалайка), Вячеслав Тамаров (жалейка).


Концерты оркестра проходят на разных площадках Томска – в Большом концертном зале филармонии, в зале Драматического театра и в Авангарде. 


Во время самоизоляции музыканты репетировали дома, сейчас им разрешили собираться по 9 человек. 


Напомним, действующий в регионе с 30 марта режим самоизоляции продлили до 1 июня. С 12 мая в Томской области возобновили работу все ранее закрытые предприятия и учреждения, за исключением учреждений социальной сферы, культуры, спорта и общественного питания. 


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