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18 сентября,
2020
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Томский оперштаб прокомментировал вспышку коронавируса на подстанции скорой помощи

ТВ2
ТВ2
1 час назад

12 сотрудников подстанции скорой помощи в Томске заболели коронавирусом. Больше десяти находятся на карантине. Эту информацию сообщил региональный оперштаб в официальной группе ВКонтакте, подтверждая ранее опубликованные редакцией ТВ2 сведения.

«На подстанции № 2 cкорой медицинской помощи Томска (Иркутский тракт, 76) среди сотрудников зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день инфекция подтверждена у 12 человек, из них один госпитализирован. У всего коллектива взяты ПЦР-тесты на COVID-19. На карантин отправлены 13 сотрудников, контактных с заболевшими, они находятся под медицинским наблюдением», — прокомментировал и.о. главного врача cтанции скорой медицинской помощи Томска Сергей Каредва.

Оперштаб уточняет, что у всех работников подстанции, включая тех, кто на карантине, на следующей неделе будут взяты контрольные ПЦР-тесты. Во всех помещениях подстанции проведена текущая и заключительная дезинфекция.


«Кареты скорой медицинской помощи проходят обязательную дезинфекцию после отработки каждого вызова, все сотрудники используют при работе средства индивидуальной защиты, перед началом работы они проходят обязательный осмотр врача и термометрию», — добавляет оперштаб.

По данным ТВ2, региональный Роспотребнадзор начал эпидрасследование из-за вспышки коронавируса. По информации источника редакции, территорию подстанции № 2 будут обслуживать другие подстанции.  Сотрудников, которые не заболели, скорее всего, переведут на другие подстанции.

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