Томский омбудсмен: полиция не может установить личность мошенника, обманувшего детдомовца

Сотрудникам аппарата областного уполномоченного по правам человека поступила просьба о помощи от бывшего выпускника детдома Алексея. Томич рассказал, что стал жертвой мошенничества, в результате которого у него пропали полтора миллиона рублей, сообщается на сайте ведомства.

Молодой человек рассказал, что ранее его знакомый из детдома, познакомил его с неким мужчиной по имени Рашид. После месяца «дружбы» с Рашидом, последний попросил Алексея занять большую сумму денег для открытия бизнеса. Алексей, плохо представляя ценность имеющихся у него денег и не обладая достаточным жизненным опытом, занял Рашиду почти все имеющиеся у него деньги - те самые полтора миллиона рублей.





Рашид, занимая крупную сумму, говорил, что его банковские счета «заморожены», именно поэтому он срочно нуждается в деньгах. Обещал вернуть деньги после того, как его счета «разморозят». Время шло, но Рашид долг так и не возвращал. После нескольких просьб Алексея вернуть деньги, Рашид давал ему наличные небольшими суммами. Так возвратил около 60 тысяч рублей. Еще примерно 40 тысяч рублей было перечислено небольшими суммами на банковский счет Алексея. Итого – сто тысяч. А затем Рашид сказал, что полностью рассчитался с Алексеем, и денег давать больше не будет. Тогда Алексей и обратился за помощью к уполномоченному.





Томский омбудсменм Елена Карташова направила обращение с просьбой проверить наличие в действиях Рашида признаков преступления и принять процессуальное решение по результатам проверки. После нее было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Но после этого расследование два раза приостанавливали.





«После этого дважды расследование уголовного дела приостанавливалось в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. При этом потерпевший представлял следствию контактные данные Рашида, с его участием уже проводились процессуальные действия. Первый раз решение о приостановление предварительного следствия было отменено в рамках ведомственного контроля, производство по делу возобновлено. Второе решение о приостановлении было вынесено 5 мая текущего года. Информация об его отмене в аппарат Уполномоченного не поступала. В связи с указанным, подготовлено обращение в адрес прокурора района с просьбой проверить законность и обоснованность процессуального решения, вынесенного по уголовному делу», — отметили в аппарате томского омбудсмена.





Правозащитники отмечают, что часто выпускники детских домов попадают под влияние граждан, злоупотребляющих их доверием, вследствие чего лишаются квартир и средств на банковских счетах. Есть уголовные дела, подтверждающие, что для некоторых граждан «дружба» с детдомовскими ребятами становится регулярным источником дохода. Ситуацию с обманом выпускника детского дома в аппарате томского омбудсмена будут контролировать до завершения расследования уголовного дела.