Томский митрополит призвал прихожан не посещать храмы в Пасхальные праздники

Митрополит Томский и Асиновский Ростислав призвал верующих оставаться дома в Страстную неделю, которая идет сейчас, и на Пасху. Священнослужитель также рассказал, как встретить главный христианский праздник вне храма.
«Нам скорбно осознавать, что именно эти дни эпидемии приходятся на дни Святой Пасхи, но, следуя призывам и указаниям светских властей, мы должны принять с вами все меры для того, чтобы не быть источником заражения для других людей и не заразиться самим, беречь свое здоровье, – цитирует обращение митрополита Ростислава пресс-служба обладминистрации. – Что касается Пасхальных богослужений, конечно же, и здесь мы должны по возможности уберечь себя и своих ближних от большого скопления людей. Тот, кто имеет возможность, оставайтесь дома, потому что ничто не может нас отделить от воскресшего Христа Спасителя».
Митрополит Ростислав рассказал, что Пасхальное богослужение будут транслировать по телевидению и в интернете. Куличи и другие пасхальные трапезы, добавил он, можно будет освятить самостоятельно, окропив их святой водой. Также священнослужитель предложил воздержаться от посещения кладбищ в Пасу и послепасхальные дни.
Добавим, что администрация Томска временно закрыла для посещения городские кладбища из-за угрозы коронавируса. Ограничения вызваны тем, что во время религиозных праздников – Вербного воскресенья, Пасхи, Красной горки и Радоницы – томичи массово приезжают на погосты.
Ранее в Томской епархии заявляли, что храмы города не будут отменять пасхальные службы, несмотря на угрозу коронавируса.
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