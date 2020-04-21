Томский марафон «Ярче» перенесли на октябрь

Команда организаторов Томского марафона приняла решение перенести событие на октябрь в связи с пандемией коронавируса и продлением запрета на проведение массовых мероприятий в Томской области.





«Для меня и наших гостей Томский марафон — особенное событие. С одной стороны, это непростой и по-настоящему сибирский рельеф, с другой - яркое событие для всех любителей бега и северной ходьбы, это море эмоции и море радости, это праздник силы духа и победы над собой, это радость победы и достижения новых личных рекордов, которые приобретают неповторимый вкус Томска. Я, как директор марафона, хочу, чтобы этот вкус был по-настоящему ярким и без всяких примесей. В связи с этим, наша команда приняла решение перенести старт Томского международного марафона ЯРЧЕ на 4 октября 2020 года», — приводятся слова директора Томского марафона Александра Гордиевских на официальном сайте.





Организаторы призывают беговое сообщество и любителей бега принять новость с радостью и увидеть дополнительную возможность лучше подготовиться к октябрьскому забегу.





Кроме того, команда продолжает регистрацию на забег. Подробности можно узнать на сайте Томского марафона.





Отметим, до 30 апреля в регионе действует режим полной самоизоляции. Также губернатор Сергей Жвачкин продлил до 1 июня запрет на проведение массовых мероприятий в регионе. Соответствующие изменения глава региона внес в свое распоряжение о введении в регионе режима функционирования «повышенная готовность». Речь идет о всех досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятиях с очным присутствием граждан.





Несмотря на объявленный режим, индекс самоизоляции в регионе снижается. Сотрудники полиции вправе проверить документы у людей на улице, установить причину передвижения и в случае нарушения режима оформить протокол об административном правонарушении.





По данным на 20 апреля в Томской области коронавирусом заболели 33 человека, четверо уже здоровы.





Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь





​Мы рассказываем о том, что важно. ПОДДЕРЖИ ТВ2!





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:





Побежали: как прошел второй томский марафон

Запрет на массовые мероприятия в Томской области продлен до лета