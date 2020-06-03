Томский малый бизнес может воспользоваться автоматизированной облачной платформой

Томский малый бизнес может воспользоваться автоматизированной платформой #CloudMTS, которая позволит клиентам создавать и масштабировать облачные ресурсы, мониторить нагрузку и оплачивать счета из единой панели управления c интуитивно понятным интерфейсом.

Разработчики считают, что сервис особенно будет востребован в сфере онлайн-торговли, рекламы, финансовых услуг и логистики. Среди плюсов они называют дистанционный формат предоставления услуг и экономию средств. В частности, сервис на 20% в среднем снижает затраты на облачные ресурсы, так как самостоятельно управляет процессом, быстро и за короткий срок его масштабирует, а плату списывает через десять минут. Так клиент может увеличить объем облачных ресурсов, например, в период распродаж или специальных акций в интернет-магазине. Также бизнесам не придется нанимать штат собственных IT-специалистов, так как у сервиса понятный и простой интерфейс.

Платформа самообслуживания представляет собой веб-панель управления. Она работает по договору оферты и позволяет создавать виртуальную инфраструктуру в течение нескольких минут.

​Использовать self-service можно для размещения критической для бизнеса инфраструктуры и корпоративных сервисов. Среди них: веб-приложения, бухгалтерские и CRM-системы, базы данных. ИТ-компании и технологические стартапы смогут пользоваться платформой для размещения продуктивной и тестовой сред в процессе разработки программного обеспечения.

«Запуск автоматизированной платформы выводит оказание облачных услуг МТС на принципиально новый уровень. Мы делаем облачные технологии еще доступнее, предоставляя малому и среднему бизнесу доступ к сервисам виртуализации на базе премиальных решений и оборудования. Компании смогут сократить time-to-market и существенно оптимизировать затраты на облачные ресурсы благодаря возможности самоуправления. При этом не обязательно иметь в штате профильного ИТ-специалиста, так как сервис реализуется через простую и понятную веб-панель», — отмечает директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.

Сервис является собственной программной разработкой, в основе которой лежат решения VMware. Инфраструктура расположена в трех дата-центрах уровня Tier III в Москве и Санкт-Петербурге. В качестве аппаратной части используется оборудование производства Cisco, Dell, NetApp, Juniper Networks.







Для подключения к сервису необходимо заполнить специальную форму на сайте и активировать сервис по ссылке, которая придет на электронный адрес. Есть возможность тестового доступа в течение двух недель.





Подробнее о сервисе можно узнать здесь.





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