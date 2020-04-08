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08 апреля,
2020
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Новости

Томский краеведческий музей присоединился к всемирному флешмобу #MuseumsThankHealthHeroes

ТВ2
ТВ2
5 минут назад

Томский краеведческий музей присоединился к  флешмобу #MuseumsThankHealthHeroes, который в начале апреля запустили американские музеи в знак благодарности медикам всего мира. В поддержку проекта любой музей может опубликовать на своих страницах в соцсетях предметы из коллекции, связанные с работой медиков. В рамках флешмоба томский музей рассказал о заведующем Нарымской больницы Эрнсте Болеславовиче Блотницком.

Томский краеведческий музей присоединился к всемирному флешмобу #MuseumsThankHealthHeroes
Фото: tomskmuseum.ru

Как говорится на сайте музея, Эрнст Блотницкий был арестован и приговорен к ссылке за участие в работе партии польских социалистов. За свои взгляды он был в 1907 году арестован и сослан в город Усть-Сысольск на два года. Зимой 1907 года бежал, вернулся в Польшу и был снова осужден и сослан в Нарым.


«Эрнст Блотницкий прибыл в Нарым в августе 1908 года, а через год был принят на службу в качестве исполняющего обязанности заведующего Нарымской больницей. Вскоре слава о нем распространилась по всему краю, и на прием к новому врачу стремились попасть люди из самых отдаленных мест. Новый врач лечил на совесть, зачастую пренебрегая собственными нуждами. Врач также стремился облегчить тяжелую участь своих собратьев – политических ссыльных», — пишут о нем специалисты музея.

Автограф доктора Эрнста Блотницкого.
Автограф доктора Эрнста Блотницкого.
Фото: tomskmuseum.ru

Эрнст Блотницкий умер в 1911 году от брюшного тифа. В тот год в Парабели вспыхнула очередная эпидемия брюшного тифа и врач  выехал туда для лечения больных. Но вскоре понял, что тоже болен и вернулся в Нарым. Даже будучи больным, он оказывал помощь другим пациентам.

Свидетельство о смерти Эрнста Блотницкого.
Свидетельство о смерти Эрнста Блотницкого.

В свидетельстве о смерти Эрнста Блотницкого другой врач — Руткевич потом напишет: «Скончался после трехнедельной тяжелой болезни, каковая была, по видимому, брюшной тиф, которым он заразился, пользуя в Парабели Нарымского участка больных тифом. К сему добавлю, что несмотря на высокую температуру 40,3 градуса, Блотницкий долгое время посещал больницу и почти до последнего дня самоотверженно оказывал на квартире помощь приходящим к нему больным».

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