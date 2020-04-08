Томский краеведческий музей присоединился к всемирному флешмобу #MuseumsThankHealthHeroes

Томский краеведческий музей присоединился к флешмобу #MuseumsThankHealthHeroes , который в начале апреля запустили американские музеи в знак благодарности медикам всего мира. В поддержку проекта любой музей может опубликовать на своих страницах в соцсетях предметы из коллекции, связанные с работой медиков. В рамках флешмоба томский музей рассказал о заведующем Нарымской больницы Эрнсте Болеславовиче Блотницком.

Как говорится на сайте музея, Эрнст Блотницкий был арестован и приговорен к ссылке за участие в работе партии польских социалистов. За свои взгляды он был в 1907 году арестован и сослан в город Усть-Сысольск на два года. Зимой 1907 года бежал, вернулся в Польшу и был снова осужден и сослан в Нарым.





«Эрнст Блотницкий прибыл в Нарым в августе 1908 года, а через год был принят на службу в качестве исполняющего обязанности заведующего Нарымской больницей. Вскоре слава о нем распространилась по всему краю, и на прием к новому врачу стремились попасть люди из самых отдаленных мест. Новый врач лечил на совесть, зачастую пренебрегая собственными нуждами. Врач также стремился облегчить тяжелую участь своих собратьев – политических ссыльных», — пишут о нем специалисты музея.