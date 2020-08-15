Томский художник изобразил президента Беларуси Александра Лукашенко в форме ОМОНа

Художник из Томска Евгений Швенк нарисовал президента Беларуси Александра Лукашенко в форме омоновца. Евгений Швенк разместил два рисунка на своей странице в Инстаграме. Один рисунок подписан цитатой президента о возможных протестных акциях «Страну они не получат».

«Этот арт нарисован в поддержку мирных протестующих, обоснованно заявляющих, что результаты президентских выборов были сфальсифицированы. И та жестокость ОМОНа, с которой разгоняют демонстрации, не пресекается «действующим» президентом, а наоборот – возглавляется», — прокомментировал ТВ2 Евгений Швенк.







Напомним, в Беларуси продолжаются протесты после оглашения результатов президентских выборов. 9 августа, по официальным данным, с 80 % голосов шестой раз подряд победил Александр Лукашенко, который управляет страной с 1994 года. По мнению независимых наблюдателей, победу одержала Светлана Тихановская — филолог, переводчик, супруга блогера, автора ютуб-канала «Страна для жизни», политзаключенного Сергея Тихановского. В ночь с 9 на 10 августа на улицы в Минске и по всей стране вышли тысячи несогласных с результатами выборов белорусов. Полиция действовала жестко — использовала светошумовые гранаты, резиновые пули, дубинки.







Сам Александр Лукашенко обвинил в организации массовых беспорядках российского оппозиционера Алексея Навального и «Открытую Россию» Михаила Ходорковского.





«Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой «Открытой России», Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны», — сказал Лукашенко.