Добрые новости
30 июля,
2020
1
фото
Новости

Томский художественный музей первым начал работу после закрытия из-за коронавируса

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Томский областной художественный музей первым открылся после вынужденного закрытия из-за пандемии коронавируса. Посетить выставки можно с 30 июля. 

Томский художественный музей первым начал работу после закрытия из-за коронавируса

Перед открытием в музее выполнена санитарная обработка помещений, подготовлены необходимые уведомления. Персонал на входе в музей работает в защитных щитках. Посетителям предлагают обработать руки санитайзером или надеть одноразовые перчатки и обеспечивают защитной маской в случае ее отсутствия.


«Рекомендации Роспотребнадзора, в том числе по количеству групп, по наполняемости залов, будут неуклонно исполняться. Наша главная задача – чтобы открытие учреждений культуры ни в коей мере не привело к росту заболеваемости», – подчеркнул начальник областного департамента по культуре Павел Волк.


Большого потока посетителей в музеях сейчас не ожидают,  интерес к выставкам традиционно начинает расти с середины августа.


«Сегодня для нас важно не только вернуть посетителей в залы, но не потерять наработанные за четыре месяца опыт и методы работы в онлайне. В дальнейшем приобретенные компетенции учреждения культуры обязательно будут сочетать с работой офлайн», – отметил Павел Волк.


31 июля начнут работать Асиновский и Зырянский краеведческие музеи, 4 августа – Томский областной краеведческий музей.

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.