Томский художественный музей первым начал работу после закрытия из-за коронавируса

Перед открытием в музее выполнена санитарная обработка помещений, подготовлены необходимые уведомления. Персонал на входе в музей работает в защитных щитках. Посетителям предлагают обработать руки санитайзером или надеть одноразовые перчатки и обеспечивают защитной маской в случае ее отсутствия.





«Рекомендации Роспотребнадзора, в том числе по количеству групп, по наполняемости залов, будут неуклонно исполняться. Наша главная задача – чтобы открытие учреждений культуры ни в коей мере не привело к росту заболеваемости», – подчеркнул начальник областного департамента по культуре Павел Волк.





Большого потока посетителей в музеях сейчас не ожидают, интерес к выставкам традиционно начинает расти с середины августа.





«Сегодня для нас важно не только вернуть посетителей в залы, но не потерять наработанные за четыре месяца опыт и методы работы в онлайне. В дальнейшем приобретенные компетенции учреждения культуры обязательно будут сочетать с работой офлайн», – отметил Павел Волк.





31 июля начнут работать Асиновский и Зырянский краеведческие музеи, 4 августа – Томский областной краеведческий музей.