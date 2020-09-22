Томский холдинг «Сибагро» станет вторым производителем свинины в России?

UPD 17:20 : На просьбу ТВ2 прокомментировать предстоящую сделку глава компании «Сибагро» Андрей Тютюшев сразу не ответил, а чуть позже заявил, что официально опровергает информацию источников издания «Коммерсантъ». «Никаких договоренностей и официальных переговоров пока нет», — пояснил Андрей Тютюшев.

Томская компания «Сибагро» из Томска планирует приобрести конкурента — уральскую агрофирму «Ариант». Стоимость сделки оценивается в 9 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Эта покупка позволит компании Андрея Тютюшева стать вторым игроком на рынке после АПХ «Мираторг». В настоящий момент «Сибагро» находится на пятом месте по производству свинины в России.

По данным Национального союза свиноводов (НСС), в 2019 году «Сибагро» занимала 5,5 % российского рынка свинины, выпустив свыше 240 тыс. тонн мяса в живом весе, что соответствует пятому месту в РФ. Также она выпускает колбасы, полуфабрикаты, мясо птицы и яйца. Всего объединяет 11 предприятий — это семь свиноводческих комплексов – в Томской, Кемеровской, Новосибирской, Свердловской, Тюменской областях, в Красноярском крае и Республике Бурятия; три мясокомбината в Томске, Новосибирске и Екатеринбурге и птицефабрика «Томская». Основным бенефициаром холдинга считается председатель совета директоров Андрей Тютюшев.





Агрофирма «Ариант» называет себя крупнейшим производителем мясной продукции на Урале. В 2019 году выпустила более 94 тыс. тонн свинины в живом весе, заняв 2,1 % рынка, следует из данных НСС. Включает семь свиноводческих комплексов, комбикормовый завод, площадки по выпуску колбасных изделий. Также управляет сетью из 350 магазинов. Выручка ООО «Агрофирма «Ариант» в 2019 году снизилась на 20,24 %, до 13,8 млрд рублей, чистая прибыль — на 85,07 %, до 213,65 млн рублей.