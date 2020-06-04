Томский губернатор считает, что заболевшие коронавирусом врачи сами виноваты

Халатное отношение врачей к правилам безопасности привело к тому, что коронавирусом заразились целые отделения, утверждает губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Глава региона отметил, что в сложившейся ситуации непонятно, что делать — выплачивать компенсации или возбуждать дело.

«Меня так разозлили некоторые медицинские учреждения в Томске, которые могли себе позволить сообща чай попить. В результате лежат все вместе. Или совместно ходили на шашлыки и дни рождения», — рассказал Сергей Жвачкин во время отчета о деятельности администрации.





Он отметил, что каждый день перед региональным штабом возникают непростые вопросы, которые нужно решать.





«Я приведу пример без фамилий. Девушка-врач пошла покурить и заразилась коронавирусом. А потом в этом же скафандре чай попить пошла. С одной стороны, ей положены деньги за то, что она заразилась коронавирусом. Но с другой — она нарушила мыслимые и немыслимые правила врача и заразила других. И из-за таких случаев мы вынуждены закрывать целые отделения. И вот что — выплачивать ей, например, деньги, положенные за заражение, или наказывать по статье за нарушения и за то, что она заразила других?», — сказал Жвачкин.





При этом губернатор подчеркнул, что ни один из медицинских работников, который работает непосредственно с коронавирусом, не заболел COVID-19.





«Да, очаги есть и у врачей, но вы знаете, что происходит? Там, где работают с коронавирусом, там нет ни одного случая заболевания врачей. Все потому, что они соблюдают технику безопасности, потому что они на передовой», — сказал губернатор. По его словам, врачи, которые работают в медсанчасти № 2 и 3-й городской больнице последние полтора месяца проживают в гостинице «Октябрьская». Сейчас власти региона планируют открыть еще одну гостиницу для медиков.





По данным на середину мая, коронавирусом в Томской области заразились больше 50 медработника. Причины их заражения как бытовые (контакты с заболевшими ранее родственниками или близкими знакомыми), так и профессиональные (через пациентов и коллег).



Сообщается, что там, где устанавливаются «профессиональные» очаги, отделения в медицинских организациях закрываются на карантин, проводится их дезинфекция, в течение 14 дней медицинский персонал находится на изоляции.



Заражения коронавирусом произошли в пульмонологическом отделение городской клинической больницы № 3, клиниках СибГМУ​, НИИ кардиологии, в перинатальных центрах Томска и Северска. Президент страны Владимир Путин говорил, что медикам, заразившимся коронавирусом, положены страховые выплаты. В Томской области она составит 68 811 рублей. Медработники уже начали получать эти деньги. Первым такую выплату получил санитар респираторного госпиталя медсанчасти № 2.





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