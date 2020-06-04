Добрые новости
04 июня,
2020
1
фото
Новости

Томский губернатор считает, что заболевшие коронавирусом врачи сами виноваты

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Халатное отношение врачей к правилам безопасности привело к тому, что коронавирусом заразились целые отделения, утверждает губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Глава региона отметил, что в сложившейся ситуации непонятно, что делать — выплачивать компенсации или возбуждать дело.

Томский губернатор считает, что заболевшие коронавирусом врачи сами виноваты
Фото: администрация Томской области

«Меня так разозлили некоторые медицинские учреждения в Томске, которые могли себе позволить сообща чай попить. В результате лежат все вместе. Или совместно ходили на шашлыки и дни рождения», — рассказал Сергей Жвачкин во время отчета о деятельности администрации.


Он отметил, что каждый день перед региональным штабом возникают непростые вопросы, которые нужно решать.


«Я приведу пример без фамилий. Девушка-врач пошла покурить и заразилась коронавирусом. А потом в этом же скафандре чай попить пошла. С одной стороны, ей положены деньги за то, что она заразилась коронавирусом. Но с другой — она нарушила мыслимые и немыслимые правила врача и заразила других. И из-за таких случаев мы вынуждены закрывать целые отделения. И вот что — выплачивать ей, например, деньги, положенные за заражение, или наказывать по статье за нарушения и за то, что она заразила других?», — сказал Жвачкин.


При этом губернатор подчеркнул, что ни один из медицинских работников, который работает непосредственно с коронавирусом, не заболел COVID-19.


«Да, очаги есть и у врачей, но вы знаете, что происходит? Там, где работают с коронавирусом, там нет ни одного случая заболевания врачей. Все потому, что они соблюдают технику безопасности, потому что они на передовой», — сказал губернатор. По его словам, врачи, которые работают в медсанчасти № 2 и 3-й городской больнице последние полтора месяца проживают в гостинице «Октябрьская». Сейчас власти региона планируют открыть еще одну гостиницу для медиков.


По данным на середину мая, коронавирусом в Томской области заразились больше 50 медработника. Причины их заражения как бытовые (контакты с заболевшими ранее родственниками или близкими знакомыми), так и профессиональные (через  пациентов и коллег).

Сообщается, что там, где устанавливаются «профессиональные» очаги, отделения в медицинских организациях закрываются на карантин, проводится их дезинфекция, в течение 14 дней медицинский персонал находится на изоляции.

Заражения коронавирусом произошли в пульмонологическом отделение городской клинической больницы № 3, клиниках СибГМУ​, НИИ кардиологии, в перинатальных центрах Томска и Северска. Президент страны Владимир Путин говорил, что медикам, заразившимся коронавирусом, положены страховые выплаты. В Томской области она составит  68 811 рублей. Медработники уже начали получать эти деньги. Первым такую выплату получил санитар респираторного госпиталя медсанчасти № 2.


Читайте также«Марлевые маски — плохая защита»: при каких обстоятельствах заразились врачи в клиниках СибГМУ



ПОДДЕРЖИ ТВ2!


Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.